На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів

За даними з усіх 1 972 виборчих дільниць лідирує Гітанас Науседа (876 749 голосів виборців, або 65.86%), за Інгріду Шимон голосували 437 399, або майже 32.86% виборців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

Порівняно з першим туром президентських виборів, кількість прихильників Науседа збільшилася більш ніж удвічі, а Шимон частину потенційних виборців втратила. У першому турі за неї віддали 446 719 голосів.

Шимон у жодному самоврядуванні не набрала більшість голосів: всюди лідирував її суперник.

"Я сподіваюся, що через якийсь час переможцями почуватимуться всі жителі Литви, яким я вдячний за підтримку", - сказав журналістам у неділю ввечері Г. Науседа.

"Щойно подзвонила Інгрід і привітала з перемогою. Цією дією визнала, що перемога на виборах за нами", - сказав у виборчому штабі Науседа, де його появу зустріли оплесками, пише lb.ua.

"Я привітала Гітанас 10-15 хвилин тому і побажала йому удачі в об'єднанні людей", - сказала Шимон.

Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви стосовно Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, доки Росія не поверне Україні окупований Крим.

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Президент Литви обирається на 5 років і не більше ніж на два терміни поспіль. З 2009 року цей пост займала Даля Грібаускайте.

Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна - парламентська республіка. Головні функції глави держави - визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, насамперед на самітах Європейського союзу.

Також президент має певні повноваження в призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил або глави центрального банку - найчастіше за умови схвалення парламентом або прем'єр-міністром.