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27.05.19 10:35

У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового

Голови фракцій "Блоку Петра Порошенка" Петро Адамик та ВО "Свобода" Маркіян Лопачак, а також депутат від БПП Григорій Козловський зареєстрували у Львівській міській раді проект постанови про відставку міського голови Андрія Садового.

У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового

Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні "активісти" з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера, і депутатів. А ви?" - написав мер Львова.

У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового 01

Садовий також звернувся до Петра Порошенка, висловивши сподівання, що місцеві депутати від БПП не погоджували свою ініціативу з екс-президентом.

Зазначимо, Львівська міська рада складається із 64 депутатів і голови. Загалом у міськраді є 7 фракцій. Фракція БПП складається із 10 депутатів, "Свободи" - з 8, "Самопомочі" - із 24.

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