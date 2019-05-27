Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в межах відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"Ми з нею в нормальних відносинах ... Ми з нею друзі, добре. Якщо вона назвала мене другом, отже, ми з нею друзі", - сказав Коломойський, коментуючи відомий аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем ​​народження і називає другом.

Водночас Коломойський вважає, що цей аудіозапис "СБУ, напевно, записало або хтось там", бо дзвінок був через відкритий зв'язок.

Відповідаючи на запитання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: "Так, і допомагатимемо їй на парламентських виборах".

На уточнювальне запитання, яким чином він допомагатиме Тимошенко, Коломойський пояснив: "Тим, ​​що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Бо їхня партія не дуже багата".

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Він також припустив, що в Олега Ляшка після президентських виборів буде "не дуже багата" партія, тому що "від нього пішов головний спонсор" (колишній топ-менеджер холдингу СКМ Юрій Зінченко. - Ред.).

"І якщо в нього матеріальне становище похитнеться, ми намагатимемося також...", - сказав Коломойський.

Він заявив, що перед президентськими виборами "1+1" знизив ціни на рекламу, "щоб усі мали змогу потрапити на телеекран у тому ж обсязі, у якому і Петро Олексійович (Порошенко. - Ред.)".

Нагадаємо, Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Після цього журналісти фіксували, як кортеж Коломойського тричі приїжджав до будинку Юлії Тимошенко в Козині Київської області. Водночас Тимошенко заперечує, що бачилася з олігархом, а він стверджує, що надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб відволікти від себе увагу журналістів.