Поліція перевіряє повідомлення про мінування низки вишів у Житомирі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.

"Близько 8:35 27 травня в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру", - сказано в повідомленні.

Зазначається, зараз на місцях подій працюють поліцейські й інші екстрені служби: "Відразу ж після отримання тривожних повідомлень за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухово-технічної служби та представники інших правоохоронних відомств і екстрених служб".

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В даний час правоохоронці обмежують доступ до потенційно небезпечних територій. Патрульні поліцейські забезпечують рух транспорту.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП, застосовуючи спеціальні технічні засоби, проводять ретельний огляд приміщень і навколишніх територій.

Інформація про події належним чином зареєстрована. Водночас розпочато заходи з установлення осіб, які повідомили про мінування.