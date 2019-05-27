Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я хотів зустрітися з Президентом (Зеленським. - Ред.), щоб сказати: "Пане Президенте, будь ласка, не дайте їм умовити вас закинути ці розслідування (справи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких фігурує колишній глави передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. - Ред.). Нехай вони тривають. Нам потрібно покінчити з цим раз і назавжди. Саме це стане найважливішим фрагментом у картині того, як вони розробили ці неправдиві звинувачення проти президента Трампа. Так, є й інші фрагменти (в нашій країні, Великій Британії, в Італії та на Кіпрі) - не тільки в Україні. Але це - важливий фрагмент", - розповів Джуліані, відповідаючи на запитання, в чому мала полягати ідея невдалої зустрічі із Зеленським.

"І тоді я попросив про зустріч із Президентом, але замість цього стався витік у пресу про те, що Лещенко і хтось ще радили йому припинити розслідування і не зустрічатися зі мною. І коли я почав перевіряти (а я взагалі не знав, хто були ці люди), люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, влаштована демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського і кілька хлопців, які працюють із Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому переказати (і який я б переказав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом топ-олігарха, про якого кажуть, що він вивів мільярди з вашого банку", - наголосив Джуліані.

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"Моя порада така: подивимося, що він зробить. Не мною сказано: слова коштують мало. І хоча я вважаю, що озвучені Зеленським наміри дуже хороші, я їх поділяю - водночас я вважаю деякі вчинки досить суперечливими. А це важливо, щоб ви і казали правильні речі, і робили їх. Так що подивимося. Але загалом усе це - політика і дипломатія. У професійному плані я стурбований лише тим, щоб розслідування не переривалося. І я не чув, щоб він (Президент Зеленський. - Ред.) про це говорив. Не бачу нічого складного в тому, щоб сказати - "Хтось це розслідує". Або: "Розслідування передадуть ось цій людині, ми розслідуємо це повною мірою - і нехай все буде, як буде". Сказати це просто. Подивимося, чи зробить він це", - зазначив особистий адвокат Трампа.

Повну версію інтерв'ю Руді Джуліані: "Посольство США в Україні замішане в брудній кампанії проти Трампа і в допомозі Соросу. Не можна читати вам лекції про корупцію і щоб на цьому тлі сидів наш власний корупціонер" читайте ТУТ.

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Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисно українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи, таким чином, мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, що заважало Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.