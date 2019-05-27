Разумков очолив партію "Слуга народу"

Про це на прес-конференції в понеділок повідомила прес-секретар партії "Слуга народу" Тетяна Циба, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що на з'їзді партії, який недавно відбувся, було обрано її главою замість Івана Баканова, який 22 травня указом Зеленського був призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ, Дмитро Разумков.

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Керівником виборчого штабу став Олександр Корнієнко. Керівником цифрового напрямку став Михайло Федоров.

"Нещодавно стався з'їзд партії "Слуга народу". Відбулися зміни в керівництві партії. Іван Баканов, у зв'язку з тим, що він пішов на державну службу, не міг далі обіймати цю посаду (голови партії. - Ред.). Партія довірила виконувати ці функції мені", - заявив Разумков, зазначивши, що партія готується до майбутніх парламентських виборів.