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27.05.19 12:16

Це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти, - Разумков про пропозицію Коломойського оголосити дефолт

Зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Міжнародного валютного фонду розставить усі крапки над "i".

Це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти, - Разумков про пропозицію Коломойського оголосити дефолт

Про це під час прес-конференції заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву олігарха Ігоря Коломойського про можливість оголошення дефолту, передає Цензор.НЕТ.

"У нас плюралізм думок. Демократія в країні. Журналісти можуть казати те, що вони вважають за потрібне, і бізнесмени, і представники політичних сил. Завтра відбудеться зустріч МВФ із президентом, на якій буде розставлено багато крапок над "i". Щодо моєї позиції, я думаю, що в сьогоднішніх умовах це (оголошення дефолту. - Ред.) малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти", - заявив Разумков.

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Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

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