Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Введення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС. - Ред.) зараз дійсно припинено. Її запуск відкладено через неконструктивну позицію колишніх чиновників Адміністрації екс-президента, які наполегливо "рекомендували" свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (ДП "ІСС")", - повідомив Холоднюк.

За його словами, виведення "ІСС" з-під контролю ДСА було зумовлено кадровими призначеннями, рекомендованими Адміністрацією.

"Саме чиновники АПУ наполягали на звільненні попереднього генерального директора ДП і моя помилка в тому, що я виконав цю вимогу. І я це визнаю. Внаслідок політично мотивованих призначень, введенням системи займалися люди, які не мають жодного стосунку до інформаційних технологій. Саме тому зірвано терміни впровадження ЄСІТС, а в грудні минулого року відбувся масштабний збій системи через несанкціоноване втручання в її роботу. Не відкидаю, що хакерам сприяли зсередини ДП "ІСС"", - зазначив голова ДСА.

Він додав, що нині цією справою займається СБУ і правоохоронці.

Холоднюк наголосив, що ДСА має намір повернути контроль над державним підприємством "Інформаційні судові системи", виправити грубі помилки і впровадити систему в найближчому майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Холоднюк вважає недавні обшуки в Державній судовій адміністрації політично мотивованими.

Національне антикорупційне бюро проводило обшук в будівлі Державної судової адміністрації.