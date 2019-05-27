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27.05.19 12:31

Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що президент Володимир Зеленський має відреагувати на слова олігарха Ігоря Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України.

Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Про це він заявив на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов назвав Коломойського спонсором діючого президента, що зобов'язує Зеленського реагувати на скандальні висловлювання олігарха.

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Також Герасимов заявив, що в попередні 5 років Україна зробила все можливе, щоб уникнути дефолту.

Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

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