Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Про це він заявив на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Герасимов назвав Коломойського спонсором діючого президента, що зобов'язує Зеленського реагувати на скандальні висловлювання олігарха.
Також Герасимов заявив, що в попередні 5 років Україна зробила все можливе, щоб уникнути дефолту.
Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".