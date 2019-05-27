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27.05.19 12:39

Виборчий кодекс готовий до розгляду, - Сидорович

Представник фракції "Самопомочі" Руслан Сидорович заявив, що Виборчий кодекс готовий до розгляду.

сидорович

Про це він заявив на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу не говорити з трибуни, що ви за відкриті списки, а розблокувати роботу комітету і ухвалити Виборчий кодекс", - заявив він.

Сидорович продемонстрував документ, заявивши, що за допомогою представників громадянського суспільства вдалося поставити кодекс, який максимально позбавлений політичних спекуляцій.

Він зазначив, що всі 4 тисячі поправок уже фіналізовано і документ готовий, а робоча група правки всі погодила.

"Уже не потрібно нічого обговорювати. Потрібно виносити кодекс у зал і голосувати", - сказав він.

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