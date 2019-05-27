Про класичні американські праймеріз не йдеться, - в партії "Слуга народу" розповіли, як відбиратимуть кандидатів

Про це на прес-конференції повідомив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Мене запитують, а де ви візьмете людей... Ми людей знаходимо, дуже багато людей були задіяні у волонтерській кампанії, у нас понад 600 тисяч осіб зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо. Ми запускаємо проект "Ліфт" - ми хочемо зробити ремонт соціальних ліфтів, щоб вони запрацювали... На це в нас у майбутньому спрямовано процес комунікації з людьми, які можуть бути депутатами від партії "Слуга народу". Ми запускаємо процес відбору. На жаль, у нас короткий термін. Тому зараз про класичні американські праймеріз не йдеться", - пояснив Корнієнко.

Він додав, що через обмеженість у часі "Слуга народу" введе тристоронню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності, професійна кадрова оцінка та "постпраймеріз", тобто відкрита можливість коментувати кожного кандидата.

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За його словами, відбір відбуватиметься в 4 етапи:

Пошук кандидатів відбуватиметься за допомогою сайту, на якому можна буде залишити заявку на участь у відборі.

Комплексна система безпеки, перевірка кандидатів на відповідність вимогам політичної сили.

Інтерв'ю з HR-агентством і керівництвом партії.

Отримання зворотного зв'язку про кандидатів.

Кандидати мають подати анкету та концепції законопроектів, які вони хочуть реалізувати у Верховній Раді, також вони мають можливість обговорити своє бачення роботи в комітетах Ради.

З'їзд, на якому "Слуга народу" представить своїх кандидатів за мажоритарними округами, список партії з 225 осіб і програму партії, має відбутися 8 червня.

"Портрет наших кандидатів: ця людина має бути високоморальною з глибокими принципами, з бажанням і можливістю чути і реалізовувати ті завдання, які їй ставитиме українське суспільство. Ця людина має бути успішною у своїй сфері діяльності. Це людина, яка володіє бездоганною репутацією. Це має бути командний гравець", - заявив Разумков.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливість висунення від "Слуги народу" чинних народних депутатів Разумков відповів, що за мажоритарними округами це неможливо. Щодо партійних списків, то Корнієнко уточнив, що кілька чинних депутатів можуть потрапити до партійного списку.