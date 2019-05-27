В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Думская.

За інформацією видання, в будівлі пенітенціарного закладу сталася пожежа.

Як зазначає видання, з'явилася неперевірена інформація про загибель одного або кількох ув'язнених, а також взяття заручників.

У мережі з'явилися кадри, які зняли в'язні, які бунтують.

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Також, зі слів очевидців, повідомляється про масову втечу - щонайменше 15 ув'язнених зникли в приватному секторі.

Близько 11:47, за даними видання, затримали шістьох утікачів. Пізніше стало відомо, що затримані не втікачі, а люди, які "співчувають" і прийшли до колонії підтримати в'язнів.

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За неперевіреними даними, ув'язнені підняли бунт "через погані умови утримання" і харчування. Понад сто осіб забарикадувалися всередині.

Зараз до закладу стягнуто додаткові сили поліції та Нацгвардії.

Ув'язнені з колонії повідомили, що спецпризначенці вкрай жорстко розправляються з бунтівниками.

Біля установи багато пожежних машин, карети швидкої допомоги, спецпризначенці.

Як повідомляє видання, частину втікачів все-таки вдалося спіймати. Деяких вивезли з колонії в автозаку.























Фото: Думская