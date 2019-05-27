Шкода, що Медведчук не буде посередником у переговорах, він неодноразово показував свою ефективність, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується Медведчука то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - сказав він журналістам.

Пєсков нагадав, що Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".

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Водночас він зауважив, що в Кремлі поки не знають, кого влада України призначить наступником Медведчука.

Пєсков також назвав чутками повідомлення, які з'явилися на інтернет-ресурсах, про те, що помічник президента Владислав Сурков написав заяву про відставку, і відмовився їх коментувати.

"Ви знаєте, що ми традиційно жодні кадрові чутки не коментуємо", - сказав Пєсков.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна, виходячи зі сказаного вище, зробити висновок, що указу про відставку Суркова не було, Пєсков сказав: "Укази ми випускаємо, поки виходьте з того, що жодних указів ми не випускали".