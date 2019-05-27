Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд

Про це заявила Сироїд на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас немає тимчасово непідконтрольних територій. Законодавством визначено тимчасово окуповані території. Це частини Донецької, Луганської області та Крим. Це Росія окупувала наші території, і до неї потрібно ставитися як до окупанта", - сказала вона.

За її словами, Росія нестиме відповідальність у рамках міжнародного права.

Також вона закликала депутатів підтримати законопроект, що дає змогу визначити компенсацію з боку Росії.

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