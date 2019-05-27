Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми із Зеленським якось відзначили закінчення фінансового року. Десь так березень 2017 року. Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися", - згадав він.

Коломойський зазначив, що час був пізній, а Вакарчук відповів сонний і тоді "абсолютно в цьому напрямку не думав": "Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв".

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"Він не пішов врешті (кандидатом у президенти. - Ред.). Пам'ятаєте, вдруге, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх"(...) Так, це був легкий троллінг", - підсумував олігарх.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента і відразу ж заявив, що розпускає Раду і 21 травня оголосив про дострокові вибори. 15 травня Вакарчук заявив, що має намір брати участь із Голосом в парламентських виборах. Займатися музикою він не планує припиняти. 16 травня прилетів з Ізраїлю Коломойський. Він сказав, що повернувся на 5 років за "сімейними обставинами". Зеленському він порадив оголосити дефолт в Україні.