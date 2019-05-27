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27.05.19 13:44

Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський і президент Володимир Зеленський, на той момент ще лідер студії Квартал 95, дзвонили напідпитку фронтмену групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку та запитували про підтримку Зеленського на виборах.

Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми із Зеленським якось відзначили закінчення фінансового року. Десь так березень 2017 року. Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися", - згадав він.

Коломойський зазначив, що час був пізній, а Вакарчук відповів сонний і тоді "абсолютно в цьому напрямку не думав": "Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв".

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"Він не пішов врешті (кандидатом у президенти. - Ред.). Пам'ятаєте, вдруге, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх"(...) Так, це був легкий троллінг", - підсумував олігарх.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента і відразу ж заявив, що розпускає Раду і 21 травня оголосив про дострокові вибори. 15 травня Вакарчук заявив, що має намір брати участь із Голосом в парламентських виборах. Займатися музикою він не планує припиняти. 16 травня прилетів з Ізраїлю Коломойський. Він сказав, що повернувся на 5 років за "сімейними обставинами". Зеленському він порадив оголосити дефолт в Україні.

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