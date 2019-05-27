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27.05.19 13:44

Новий президент, нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента зі старими підходами, - Бурбак

У фракції "Народний фронт" у відповідь на сьогоднішнє звернення Президента Зеленського до народних депутатів наголосили, що парламент був готовий працювати над реформами, однак після його розпуску робота вже не може бути ефективною.

Про це під час Погоджувальної ради сказав керівник фракції Максим Бурбак, повідомили в прес-службі НФ.

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"У відповідь на сьогоднішню заяву президента Зеленського хочу від імені фракції "Народний фронт" заявити таке: ми готові були голосувати за реформи. І зверталися до президента. Ми заявили: новий президент - нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента, але зі старими підходами", - підкреслив Бурбак.

"Рада розпущена президентом. Як розпущена Рада може бути ефективною?" - запитав керівник фракції НФ.

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