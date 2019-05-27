Бунт в одеській колонії: заручників звільнено, п'ятьох порушників режиму вивезено з установи, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"З’ясовую інформацію щодо бунту ув’язнених та пожежі у Південній виправній колонії № 51 в Одесі. Для цього мій представник у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події", - написала вона.

За її словами, попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.

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Також вона повідомила, що заручниками бунтарів стали три медпрацівники і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх уже звільнено.

"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав. З колонії вивезли п’ятьох порушників режиму. Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтверджується.

Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії - її локалізовано, завершується гасіння пожежниками", - повідомила Денісова.

На місці працює прокуратура та поліція.

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Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає.