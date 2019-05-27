Суд за позовом Стерненка зобов'язав СБУ зареєструвати провадження щодо нападів на активістів в Одесі як серію терористичних актів. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Справи щодо замахів на активістів в Одесі тепер розслідуватимуться як серія терористичних актів, скоєних терористичною організацією. Сьогодні я отримав відповідну постанову Шевченківського суду м. Київ, якою СБУ зобов'язали відкрити відповідне кримінальне провадження та внести відомості до Єдиного реєстру. Напади на мене, Віталія Устименка, Світлану Підпалу, Михайла Кузаконя, Grig Cozma, Аліну Радченко і Олега Михайлика це цілеспрямований терор проти цивільного суспільства. Організатори - Труханов і Галантерник за кураторства російської федерації. Тепер саме з таким формулюванням провадитиметься слідство. Триматиму вас у курсі", - написав Стерненко.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

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