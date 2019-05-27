Закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе, - НФ

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час виступу на Погоджувальній раді, повідомили в прес-службі НФ.

"Указ президента був виданий виключно з політичною доцільністю. Водночас, Конституційний Суд повинен керуватися Конституцією і захищати її", - зауважив він.

"Ми закликаємо суддів Конституційного Суду не допустити тиску на себе. Це вже було в історії України, коли КС змінив Конституцію України без волі парламенту і народу. Це рішення стало провісником Революції гідності, бо наруга над Конституцією привела до одноосібного захоплення влади Януковичем. І люди вийшли проти свавілля диктатури корупції і за свою свободу", - зазначив Максим Бурбак.

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Він нагадав, що минулого тижня фракція звернулась до Конституційного Суду з поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, Указу Президента України Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання та призначення позачергових виборів.

"Саме Конституційний Суд стає Гарантом Конституції. Шановні судді Конституційного Суду, на вас відповідальність. Країна чекає на рішення. Яким воно буде? Чи воно відкине Україну у задушливі часи Януковича, у правове безчинство і знущання над законом, чи стане утвердженням демократії і законності в Україні? Ми віримо у рішення чесне, відповідальне, справедливе, виважене, з бездоганним дотриманням норм Основного закону", - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що юридичний факт - розпад коаліції був зафіксований 17 травня, після заяви фракції "Народний фронт" і оголошенням відповідної заяви з трибуни Верховної Ради.

"Саме тому ми наполягаємо, що Указ про розпуск є брутальним порушенням Конституції. Звертаємося до Конституційного Суду із закликом невідкладно розглянути наше подання у строк до 30 днів. Указ Президента був виданий виключно з політичною доцільністю. Водночас, Конституційний Суд повинен керуватися Конституцією і захищати її", - підкреслив Максим Бурбак, додавши, що рішення КС повинно ґрунтуватися на принципі верховенства права, а не верховенства політичного рейтингу.

"Дочасні вибори не мають юридичних підстав у розумінні законодавства України. Це наша юридична оцінка", - резюмував Максим Бурбак.