Ув'язнені намагалися захопити адмінбудівлю одеської колонії за вказівкою "злодіїв у законі", - Аброськін. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в Одесі за вказівкою "злодіїв у законі" у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал", - написав він.

За словами Аброськіна, мета події - дестабілізувати ситуацію, але завдяки діям співробітників Державної кримінально-виконавчої служби та Нацполіції України це їм не вдалося.

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Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.