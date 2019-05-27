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27.05.19 15:55

Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті АП, в якій пропонується скасувати раніше розміщену петицію про відставку діючого президента Володимира Зеленського, набрала потрібну кількість голосів для її розгляду главою держави.

Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці петиції.

"Скасувати петицію № 22/053360-ЕП "За відставку президента України Володимира Зеленського", - так звучить зазначена петиція.

"Пропоную скасувати петицію.., яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть радикальніші кроки, нас очікує дуже завзята боротьба", - заявляє автор петиції.

В даний час у неї понад 25,3 тис. підписантів.

Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів 01

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