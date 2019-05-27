Петиція на сайті АП про скасування петиції за відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сторінці петиції.

"Скасувати петицію № 22/053360-ЕП "За відставку президента України Володимира Зеленського", - так звучить зазначена петиція.

"Пропоную скасувати петицію.., яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується. Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть радикальніші кроки, нас очікує дуже завзята боротьба", - заявляє автор петиції.

В даний час у неї понад 25,3 тис. підписантів.

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