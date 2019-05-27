Московський суд залишив під вартою чотирьох полонених українських моряків, які намагалися оскаржити утримання під вартою

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив російський адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо першої четвірки суд закінчився. Жодних змін порівняно з попередніми судами: скарги залишено без задоволення. Строки утримання під вартою залишено в силі", - сказав Полозов.

Московський міський суд 27 травня розглядає апеляційні скарги адвокатів вісьмох захоплених біля берегів Криму українських моряків на продовження строків утримання під вартою.

Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається звільняти українських моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права. "Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

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