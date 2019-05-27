Адміністрація Президента підготувала законопроекти про відкликання депутатів і мерів, - Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Стефанчук журналістам 27 травня в Києві.

"(Підготовлено, - ред.) законопроекти, які в усьому світі називаються процедурою recall - відкликання. Це процедура імпічменту, процедура відкликання народного депутата, нормальна процедура відкликання депутата місцевих рад, не така, як зараз, відкликання голів (міських голів, - ред.)", - сказав Стефанчук журналістам у понеділок у Києві.

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Представник президента наголосив, що виборці, які голосують за своїх представників у владі, повинні мати право їх відкликати.

За його словами, також буде внесено на розгляд Верховної Ради законопроекти про депутатську відповідальність "за кнопкодавство, за депутатський прогул, відповідальність, коли депутат голосує і має конфлікт інтересів із законопроектом, за який він голосує".

"Наша мета - привести європейські норми парламентаризму в Україну", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, в Адміністрації Президента підготовлено майже 200 законопроектів.