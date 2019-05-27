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27.05.19 16:57

Дві українські студентки дістали важкі травми в ДТП у Польщі

Українські студентки, які вчаться у варшавських вузах, потрапили в аварію 25 травня в районі населеного пункту Долина Служевська.

Дві українські студентки дістали важкі травми в ДТП у Польщі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в Польщі.

"25 травня в районі Долини Служевської сталася ДТП за участю українських студентів, що навчаються у варшавських вузах. Внаслідок ДТП дві пасажирки дістали важкі травми і перебувають у лікарні МВСіА", - сказано в повідомленні.

Родичі дівчат прибули з України і перебувають поруч із ними.

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Наступного дня після аварії обох студенток відвідала в лікарні консул, вона поспілкувалася з дівчатами і їхніми батьками. Також дипломат зустрілася з представником вузу, в якому вчиться одна з дівчат.

"Справа перебуває на контролі Консульського відділу Посольства України у Варшаві", - повідомили в посольстві.

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