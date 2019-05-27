Всі 24 українські моряки залишаться під вартою до кінця липня, - рішення суду в Москві

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам було продовжено терміни тримання під вартою до кінця липня, залишено без зміни, скарги захисту без задоволення. Наразі стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції", - написав Полозов у понеділок у facebook-групі "Захист військовополонених українських моряків".

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Також він нагадав, що термін подання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН із морського права про виконання його рішення спливає 25 червня 2019 року.

Коментуючи ці рішення Московського міськсуду, Полозов у своєму акаунті у Twitter написав: "Міжнародний трибунал ООН із морського права? Ні, не чули".

Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не збирається звільняти українських моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права. "Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.