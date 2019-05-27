Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського

Про це повідомила прес-служба суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"27 травня об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження", - заявили в суді.

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Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня, ознайомитися з ним можна буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльністьмережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього було виявлено російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ.Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

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10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.