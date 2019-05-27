Австрійський парламент оголосив недовіру канцлеру Курцу через скандал із російським фінансуванням

Це - перший випадок з 1945 року, коли в Австрії парламент відправляє уряд у відставку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Тепер згідно з конституцією країни федеральний президент Олександр ван дер Беллен повинен призначити нового главу уряду. Він також може доручити чинному кабміну продовжити роботу протягом короткого часу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 травня віце-канцлер Австрії Штрахе оголосив про відставку після того, як медіа оприлюднили запис, на якому він обговорює фінансування з боку нібито російської підприємниці перед виборами до парламенту країни.

Слідом за ним у відставку пішли всі члени кабінету міністрів з Австрійської партії свободи.

Нагадаємо, 17 травня німецькі видання Spiegel і Suddeutsche Zeitung опублікували відеозапис, знятий невідомими на приховану відеокамеру на Ібіці в липні 2017 року, за три місяці до парламентських виборів в Австрії. На відео Штрахе веде переговори з нібито багатою росіянкою, жінка пропонує політику гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.