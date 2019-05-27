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27.05.19 18:31

Україна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС

На виборах до Європарламенту перемогли проєвропейські сили, і Україна розраховує плідну співпрацю з його новим складом з різних питаннях.

Україна розраховує на продовження співпраці з Європарламентом у протидії агресії РФ, - МЗС

Про це йдеться в коментарі, опублікованому Міністерством закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередні результати волевиявлення засвідчують переконливу перемогу проєвропейських сил, які виступають за подальший розвиток ЄС, готові до вироблення ефективних рішень для подолання нових викликів і загроз, що постають сьогодні перед Європою, а також прагнуть до консолідації спільних європейських цінностей", - сказано в коментарі.

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У МЗС підкреслюють, що очікують продовження співпраці з Європарламентом у різних сферах - від реалізації європейського курсу України до спільної протидії російській агресії.

"Переконані, що підтримка суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави залишиться константою двосторонніх відносин України з Європарламентом і Європейським Союзом в цілому", - підкреслили в МЗС.

Увечері 26 травня завершилися вибори в Європарламент. Більшість у ньому зберегли центристські партії.

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