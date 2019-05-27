З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

"Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прес-центру ООС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників двічі:

поблизу населеного пункту Миколаївка Друга – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, ворог 26 травня тричі обстріляв позиції ОС у районі Гнутового, Красногорівки і Чермалика, втрат немає.

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