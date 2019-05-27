Труханову змінили обвинувачення, вдвічі зменшивши суму збитків

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на повідомлення прес-служби САП в Facebook.

Так, в САП повідомляють, що керівник відомства Назар Холодницький після ретельного вивчення доказів погодив зміну обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням Труханова та інших осіб в заволодінні коштами міського бюджету в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація дій обвинувачених залишається тією ж. При цьому прокурори змінили визначення суми коштів бюджету, "якими співучасники заволоділи, реалізуючи розроблений план купівлі-продажу будівель колишнього заводу "Краян" за завищеною ціною", - сказано в повідомленні.

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Суму зменшено до 92 659 282 грн. У попередній версії звинувачення вона становила 185 млн грн.

"Більш детально мотиви винесення такого рішення прокурорами і суть зміненого обвинувачення буде доведено громадськості під час оголошення в суді нового обвинувального акта відповідно до вимог КПК України", - повідомили в САП.

Наступне судове засідання в цій справі призначено на 9:30 31 травня 2019 року.

Раніше судді, які розглядають справу Труханова, поскаржилися на САП до Вищої ради правосуддя. Вони стверджують, що прокурори довгий час не можуть узгодити нове звинувачення, а у відповідь на спроби поквапити їх - хамлять.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Уже 15 лютого Солом'янський районний суд Києва відпустив мера Одеси Геннадія Труханова на поруки народного депутата від Блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова.