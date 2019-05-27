МОЗ "відправив у відставку" електрофорез і грязьові ванни

Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікування" ваннами з глиною, парафіном або електрофорез - остаточно в минулому ... Це - важливий крок у подоланні недовідних і малоефективних методів реабілітації. Наприклад, електрофорез - досі поширений метод функціональної реабілітації, втім, це аж ніяк не свідчить про його ефективність", - написала вона.

Супрун наголосила, що апаратна фізіотерапія - лише допоміжний засіб реабілітації. Вона може зменшувати біль і запалення, прискорювати регенерацію тканин і розсмоктувати рубці. На цьому можливості електрофорезу вичерпуються.

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У зв'язку з цим МОЗ вводить низку нових посад для відновлення функціональних можливостей пацієнтів: лікаря фізичної та медичної реабілітації, фізичного терапевта, ерготерапевта (він допоможе відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, заново вчити людину жити в нових для неї умовах, допомагаючи досягти максимальної самостійності в побуті).

"Також у мультидисциплінарній команді з реабілітації мають бути психолог, соціальний працівник, медсестра / медбрат, мовний терапевт та інші фахівці за потребою", - додала Супрун.

Вона зазначила, що відновлення нормальної діяльності людини - це не апарати або процедури без доказової бази. Це професійні лікарі та команди, які використовують новітні методи для відновлення функціональних можливостей пацієнта.

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