"Обговорили, як рестартувати Мінськ", - Пристайко про візит до Німеччини

Про це він розповів "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці", - розповів Пристайко.

Він зазначив, що такі зустрічі стали результатом домовленостей, яких було досягнуто під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з канцлером минулої п’ятниці.

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"Дійсно, це була гарна якісна розмова, довга, під час якої ми обговорили ініціативи, які зараз є у Президента Зеленського. Саме для того, щоби їх розвинути в практичному руслі, я був відправлений сюди. Це якраз частина домовленості двох лідерів, що їх радники зустрінуться ближчим часом", - повторив заступник глави АП.

Він запевнив, що Німеччина "безумовно буде одною з перших країн", які відвідає з візитом новий Президент. Дата візиту поки ще не узгоджена, загалом їх графік на найближчу перспективу зараз опрацьовують. Пристайко підкреслив, що Україна високо цінує підтримку Німеччини, ту роль, яку відіграє в цьому власне її канцлер. Він також підкреслив, що телефонна розмова з Меркель була одним із перших телефонних контактів Президента, не вітальних, а саме предметних.

Пристайко не вбачає проблеми в тому, що Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели тристоронні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови телефоном між Зеленським і Меркель канцлер поінформувала Президента, про що йшлося у розмові з Путіним. "Давно досягнуто домовленостей, що нічого про Україну без України", - підкреслив радник.

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Переговори з французькою стороною мають відбутися ближчим часом. Розробляються також плани особистих контактів на рівні голів МЗС трьох країн.

Що ж стосується перспектив зустрічі у Нормандському форматі, то така зустріч на найвищому рівні доцільна лише тоді, коли "є готові досягнення", а не лише для того, "щоби перезапустити щось", зауважив заступник глави АП. З метою створити базу для можливої майбутньої зустрічі будуть проводитися консультації на різних рівнях - радників, міністрів, заступників міністрів тощо. Київ задекларував свою готовність відновлювати роботу в Мінському процесі, підкреслив Пристайко.