Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави, Зеленський відвідав українських військових у Станиці Луганській і Щасті.

"В Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження і в бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту на передову Зеленський розпитав бійців про побутові умови, харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

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"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Зеленський, наголосивши на необхідності поліпшення забезпечення.







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Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту Зеленського супроводжували командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє на сторінці прес-центру ООС. Перший поінформував Зеленського, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.





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Фото: facebook.com/pressjfo.news