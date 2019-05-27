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27.05.19 20:36

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зробив першу робочу поїздку в район проведення Операції Об'єднаних сил у Луганській області.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави, Зеленський відвідав українських військових у Станиці Луганській і Щасті.

"В Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження і в бліндажах. Найближча позиція противника - 400 метрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту на передову Зеленський розпитав бійців про побутові умови, харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

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"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав Зеленський, наголосивши на необхідності поліпшення забезпечення.

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 01
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 02
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 03

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 04
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 05
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 06
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 07
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 08

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 09
Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту Зеленського супроводжували командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє на сторінці прес-центру ООС. Перший поінформував Зеленського, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 10
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 11

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 12
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 13
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 14
Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 15

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Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті 17
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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