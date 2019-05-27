"Визнаєш провину - відразу домашній арешт", - адвокат розповів, які умови пропонує російський слідчий тяжкохворому Бекірову

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину. Визнаєш провину - відразу домашній арешт. Едем-ага повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив. Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання ж мало. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників", - пояснив Веліляєв.

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На початку червня планується чергове судове засідання за клопотанням обвинувачення продовжити Бекірову термін утримання в СІЗО. Основним аргументом слідчого в таких клопотаннях є "необхідність провести низку слідчих заходів".

Адвокат зазначає, що слідство перебуває на стадії завершення, проте слідчий навмисно відтягує слідчі заходи, які залишилися, щоб були підстави для продовження арешту Бекірову.

"Термін у СІЗО добігає кінця - ніякі слідчі заходи слідчий не проводить, процес затягується. Сподіваюся, цього разу суд нас почує і переведе Едема-ага під домашній арешт. Захист зі свого боку робить для цього всі необхідні дії", - сказав Веліляєв.

На цей момент немає публічних коментарів російського слідчого у справі Бекірова.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

26 квітня так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом щонайменше до 12 червня.