Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані. ВIДЕО

Про це глава ГПУ заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"169 осіб зараз перебувають з обвинувальними актами в судах (у справах Майдану, - Ред.). Ще 445 осіб, серед яких 34 високопоставлені чиновники і 162 співробітники правоохоронних органів, мають підозри і чекають судових рішень під домашнім арештом або в СІЗО", - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що завдяки введеній парламентом процедурі заочного судочинства, Оболонський райсуд Києва засудив до 13 років ув'язнення президента-втікача Віктора Януковича.

"Але суспільство справедливо запитує, хто ж віддав злочинний наказ про розстріли і насильства на Майдані. Ми готові дати на це відповідь", - сказав Луценко.

Звертаючись до народних депутатів, він нагадав, що "на жаль, введений механізм заочного судочинства завершив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань".

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"На вашому розгляді перебуває законопроект народного депутата Алексєєва - 9353, - який дає можливість відновити заочне судочинство виключно щодо злочинів минулих років проти держави або вбивств мирних людей. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, і ми разом з вами завершимо те, що обіцяли людям - відновимо справедливість, назвемо в суді тих злочинців, які дали накази розстрілювати мирних людей. Я вас дуже прошу: завершімо спільно свою роботу зі знаком оклику з відновлення закону і справедливості", - зазначив Луценко.

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