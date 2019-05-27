Луценко закликає депутатів повернути заочне судочинство і обіцяє назвати імена тих, хто дав наказ стріляти на Майдані. ВIДЕО

Про це глава ГПУ заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"169 осіб зараз перебувають з обвинувальними актами в судах (у справах Майдану, - Ред.). Ще 445 осіб, серед яких 34 високопоставлені чиновники і 162 співробітники правоохоронних органів, мають підозри і чекають судових рішень під домашнім арештом або в СІЗО", - сказав генпрокурор.
Луценко зазначив, що завдяки введеній парламентом процедурі заочного судочинства, Оболонський райсуд Києва засудив до 13 років ув'язнення президента-втікача Віктора Януковича.
"Але суспільство справедливо запитує, хто ж віддав злочинний наказ про розстріли і насильства на Майдані. Ми готові дати на це відповідь", - сказав Луценко.
Звертаючись до народних депутатів, він нагадав, що "на жаль, введений механізм заочного судочинства завершив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань".
"На вашому розгляді перебуває законопроект народного депутата Алексєєва - 9353, - який дає можливість відновити заочне судочинство виключно щодо злочинів минулих років проти держави або вбивств мирних людей. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, і ми разом з вами завершимо те, що обіцяли людям - відновимо справедливість, назвемо в суді тих злочинців, які дали накази розстрілювати мирних людей. Я вас дуже прошу: завершімо спільно свою роботу зі знаком оклику з відновлення закону і справедливості", - зазначив Луценко.