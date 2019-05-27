Прокуратура перевірить скарги ув'язнених з одеської колонії, де виник бунт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

"Проводиться розслідування за ст. 392 КК України, за фактом дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, а також за ч. 2 ст. 194 КК України щодо пошкодження майна установи і пожежного автомобіля", - повідомили в прес-службі.

Співробітники пенітенціарної установи перевіряють стан всіх засуджених.

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"Також за результатами розгляду звернень засуджених вказаної колонії прокуратура розпочала розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 КК України ... Інші звернення засуджених, що не підлягають внесенню до ЄРДР, будуть перевірені відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" та Кримінально-виконавчого законодавства", - додали в прокуратурі.

У прес-службі підкреслили, що прокуратура вже неодноразово проводила перевірки дотримання прав засуджених і умов їх утримання.

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"Лише упродовж цього року прокурори внесли 9 вказівок про усунення порушень у діяльності ПВК-51, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 посадових осіб колонії. У минулому році прокурори внесли 14 документів реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 30 посадових осіб", - сказано в повідомленні.

Крім цього, прокуратура області внесла вказівку на порушення в роботі колонії №51 в Міністерство юстиції.

"Вказані порушення в роботі колонії № 51 з матеріально-побутового забезпечення засуджених, проведення соціально-виховної роботи та дотримання режимних вимог", - повідомили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в понеділок, 27 травня, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, причиною бунту стали обшуки, які проводили в ув'язнених.

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що ув'язнені намагалися захопити будівлю адміністрації колонії і діяли за вказівкою злодіїв у законі. За його словами, метою бунту була дестабілізація ситуації.