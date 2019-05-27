Буду вірним тільки Батьківщині, - Муженко передав справи Хомчаку. ДОКУМЕНТ

Про це Муженко повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що чесно виконував свої службові обов'язки.

"Навесні та влітку 2014 року я був там, де були більшість українських патріотів – на сході нашої Батьківщини. Російська гібридна окупація вимагала від нас невідкладних і рішучих дій, так як органи державної влади Донецької і Луганської областей, правоохоронні органи були повністю паралізовані", - написав Муженко.

Читайте також: Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Екс-начальник Генштабу зазначив, що Збройні сили під час відбиття агресії РФ тільки зміцнили бойове побратимство.

"У Збройних Силах за цей час сформувався кастовий дух або латиною "ESPRIT DE CORPS". Він заснований на почутті вірності Україні, належності до сильної армії, на святому обов'язку захищати націю, прагненні служити українському народу", - написав він.

Муженко побажав новому Головнокомандувачу ЗСУ ще більше зміцнити набутий бойовий дух і поліпшити бойові можливості армії.

"Служу і буду вірним тільки Батьківщині, її народу і своїм бойовим побратимам. Слава Україні! Честь маю!" - підсумував він.



21 травня, Президент Володимир Зеленський звільнив Муженка з поста начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Читайте також: Сьогодні черги в армію немає, а вона має бути, - Хомчак