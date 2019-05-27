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27.05.19 23:04

Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності

Міський голова Сум Олександр Лисенко зумів уникнути покарання за те, що виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від окладу, доплати і надбавки. Суд визнав його винним, але поки тривав процес - закінчився термін адміністративного стягнення.

Мера Сум Лисенка не стали карати за корупцію: поки його судили, закінчився термін давності

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Зарічного райсуду м. Суми.

"Згідно з протоколами, громадянин Л., займаючи посаду Сумського міського голови, протягом 2017 року, підписував відповідні розпорядження, яким передбачалась виплата йому премій як Сумському міському голові в розмірах від 65% до 270% розміру посадового окладу, надбавок та доплат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці", - сказано в повідомленні прес-служби.

Міський голова на суді визнав, що дійсно виписував собі премії, але заявив, що винним себе не вважає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Сум Лисенко понад півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, - НАЗК

Він не підписав протоколи про адміністративне правопорушення, а потім 3 місяці не з'являвся на судові засідання, кажучи, що хворий. У суді стверджують, що направляли запити в лікарні.

"Після явки Лисенка О.М. в судове засідання, строки розгляду справи відновлювались. Проте на день розгляду справи закінчились строки, передбачені ч. 3 ст. 38 КУпАП (3 місяці з дня виявлення), тому провадження в справі підлягає закриттю", - повідомили в суді.

Нагадаємо, про те, що мер Сум Лисенко протягом більш ніж півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу, стало відомо в лютому. Тоді НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів, що стосуються порушення.

16 січня 2018 року сумському міському голові Олександру Лисенку співробітники Управління захисту економіки Нацполіції вручили два протоколи про корупцію.

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