Луценко хоче піти у відставку після парламентських виборів і формування нового Кабміну

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Луценко зазначив, що потрібно поважати вибір українського народу, який обрав нового президента, але це не означає, що всі повинні піти у відставку.

"Конституція і закони України обумовлюють, хто має піти у відставку, а хто має дещо пізніше прийняти відповідне рішення. Для себе таке рішення я прийняв. Вважаю, що моє завдання разом із колегами із правоохоронних органів провести ще не тільки чесні президентські, а й чесні парламентські вибори", - сказав він.

Після цього, додав генпрокурор, він піде у політику, але не у списки партій, а "до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку подій".

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"Моє бачення, щоб в країні цінували людей за справи, а не за слова. За конкретні вчинки та вміння брати на себе відповідальність, тому я беру на себе відповідальність довести справу трирічного перебування на посаді до логічного кінця. Вибори до парламенту відбудуться у 20-х числах липня відповідно, коли новообраний парламент обере уряд, після цього можна буде говорити про нового генерального прокурора", - резюмував Луценко.