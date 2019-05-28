Понад 454 тисячі українців сплачують страхові внески в Польщі, - Управління соціального страхування

За словами Марії Кузняк з Управління соціального страхування, на кінець першого кварталу цього року внески платили 609 тисяч осіб, з яких майже три чверті - понад 454 тисячі - це громадяни України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Кузняк повідомила, що друга за чисельністю після українців група іноземців - білоруси (36 тисяч осіб).
Крім того, збільшується кількість громадян Молдови, Грузії, Росії та Індії, які платять внески на соціальне страхування.
За даними ZUS, найбільше громадян України працює на території Варшави та околиць.
"У трьох відділах варшавських ZUS платять внески 80 тис. українців, приблизно по 30 тисяч - у Вроцлаві та Гданську", - сказала Марія Кузняк.