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28.05.19 07:41

Політсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, який має намір йти на парламентські вибори разом з політичною силою чинного прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "Українська стратегія", анонсував з'їзд партії вже наступного тижня.

Політсила Гройсмана планує провести з'їзд наступного тижня, - Саєнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок.

"Дата попередньо є. Я думаю, що наступного тижня відбуватиметься з'їзд", - сказав Саєнко.

Відповідаючи на запитання про те, хто буде в складі такої політсили, Саєнко зазначив, що це будуть молоді люди з досвідом.

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"Шукатимемо тих людей, які сповідують правильні демократичні, європейські цінності, вміють і знають, як це робити. Думаю, що команда буде досить молодих професіоналів", - розповів міністр.

Саєнко не відкидає, що в команді Гройсмана можуть бути кілька представників чинного уряду.

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