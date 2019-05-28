Ворог за добу чотири рази обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Березове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:

- поблизу населеного пункту Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Майорськ - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

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Від початку поточної доби ворог один раз із мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції українських сил поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначили в прес-центрі ОС.