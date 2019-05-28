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28.05.19 07:48

Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту доведеться об’єднуватися з іншими партіями у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність "долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі".

Важливі не прізвища, а згода з нашими ідеями, - Стефанчук розповів, з ким партія "Слуга народу" готова об'єднуватися в коаліцію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", відповідаючи на запитання, що якщо не вдасться отримати більшість у парламенті і доведеться входити в якусь коаліцію, з ким готові об'єднатися.

"Нам не важливі прізвища, нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми. Чи готові ці партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що "ми не готові торгувати, як сказав Володимир Олександрович, питаннями територій, суверенітету, інших речей, які становлять основу національної безпеки України".

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"Тому для нас не пріоритет у прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", - уточнив він.

"Звичайно, нам хотілося б однозначно і одноособово взяти відповідальність, тоді в нас виникає один підхід, бо ми взяли відповідальність, і відповідальність тільки з нас. Якщо такого не станеться, то ми готові розглядати ті пропозиції, які можуть лежати в основі реалізації тієї програми, з чим ми йдемо", - додав Стефанчук.

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