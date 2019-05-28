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28.05.19 07:54

Чоловік накинувся з ножем на дітей у Японії: поранено 16 школярок, одна з них померла

18 осіб дістали ножові поранення під час нападу в японському місті Кавасакі, одна з постраждалих померла

Чоловік накинувся з ножем на дітей у Японії: поранено 16 школярок, одна з них померла

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

Загалом 18 осіб були поранені внаслідок нападу людини з ножем, 16 з них - школярки початкових класів. Пізніше одна з учениць померла від поранень.

Сам нападник також помер від ран, яких завдав собі.

Інцидент стався близько 7:45 ранку (1:45 за київським часом) біля станції Ноборіто в місті Кавасакі.

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Раніше повідомлялося, що загалом унаслідок нападу постраждало майже 20 осіб, серед них 13 учениць початкової школи віком від 6 до 7 років.

Нападника було затримано. За словами офіцера поліції, чоловік також вдарив себе ножем у шию і пізніше помер.

На місці події виявлено два ножі.

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