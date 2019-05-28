Вибори до Європарламенту: Туск скликає лідерів країн ЄС на неформальну вечерю для вирішення кадрових питань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Одразу після виборів до Європейського парламенту (ЄП) я організую 28 травня нараду, на яку будуть запрошені 28 керівників, щоб запустити процес призначень (на пости керівників інститутів ЄС. - Ред.)", - оголосив голова Європейської ради Дональд Туск 9 травня на неформальному саміті 27 держав ЄС (без Великої Британії) в румунському місті Сібіу.

Питання щодо призначення ключових керівних фігур ЄС глави держав і урядів обговорювали вже в Сібіу, де йшлося про майбутнє Європейського Союзу.

Виступаючи на прес-конференції після цієї дискусії, Туск, зазначивши складність питання щодо призначення глав інститутів ЄС, закликав не затягувати з його рішенням, щоб забезпечити безперебійне функціонування Євросоюзу після виборів.

Він зазначив, що до його намірів входить проведення призначення керівників інститутів ЄС найбільш ефективним чином.

"Природно, що нам потрібно думати про те, щоб досконально дотримуватися норм, передбачених договором (про Євросоюз. - Ред.), потрібно також дотримуватися географічної рівноваги (походження кандидатів. - Ред.), а також і демографії, щоб великі країни, малі країни були представлені на найвищих рівнях", - пояснив глава Євроради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті оголосили результати виборів

Туск наголосив на необхідності також враховувати під час призначень на керівні пости в ЄС співвідношення політичних сил у Євросоюзі і дотримуватися гендерної рівноваги.

За його словами, бажано вирішити це питання консенсусом, але реалізм підказує, що консенсусу буде важко дійти.

"Наша мета дуже проста: нам потрібні інститути, які функціонують, і які ефективні. І це причина, з якої потрібно діяти швидко і призначати нових керівників ЄС уже в червні", - заявив голова Європейської ради.

Лідери Євросоюзу під час робочої вечері у вівторок обговорять призначення на новий інституційний цикл ЄС голови Єврокомісії (ЄК), голови Європейської ради, високого представника ЄС із закордонних справ, голови Європейського центрального банку.

Як очікується, найбільша суперечка торкнеться призначення голови Єврокомісії. У Європейській раді і в Європейському парламенті по-різному трактують принцип обрання глави Єврокомісії серед лідерів партійних списків (Spitzenkandidaten). Туск вважає, що цей принцип не може діяти автоматично. Головне - думка Євроради, хоча і з урахуванням результатів виборів. Зі свого боку в Європарламенті обіцяють відкинути будь-якого кандидата в голови Єврокомісії, якщо він не буде "кандидатом на чолі списку".

"Результати виборів висловлюють волю виборців, значить, треба обирати головою комісії кандидата, який зібрав найбільшу кількість голосів", - заявив у Сібіу голова Європарламенту Антоніо Таяні.

У вівторок вранці він проведе з главами політичних фракцій нараду за підсумками виборів, на якому буде обговорюватись і питання про Spitzenkandidaten.

У 28 країнах Євросоюзу 23-26 травня відбулися вибори до Європарламенту за найвищої за 20 років явки виборців - близько 51%.

Дві провідні сили європейського політичного спектру - правоцентристська Європейська народна партія і "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" - зберегли за собою найбільші фракції в парламенті, але втратили голоси, необхідні, щоб контролювати тверду більшість у ЄП.

Також читайте: У новому складі Європарламенту безумовно переважають друзі України, - Клімкін

Завдяки союзу з рухом французького президента Емманюеля Макрона "Ренесанс" четверта в нинішньому Європарламенті політична фракція "Альянс лібералів і демократів за Європу" підніметься на третє місце.

Зі свого боку, зміцнили позиції партії популістського спрямування. Ультраправа націоналістична фракція "Європа націй і свобод", за попередніми даними, отримує 58 голосів, що на 22 більше, ніж у попередню легіслатуру. Правоконсервативній євроскептичній фракції "Європа свободи і прямої демократії" дістанеться 54 місця. Вона виграє 12 депутатських крісел у порівнянні з Європарламентом чинного складу.

З огляду на принцип висунення на пост голови Єврокомісії лідера партійного списку, частина політичних сил назвали своїх кандидатів, передвиборяі дебати між якими відбулися в Брюсселі 15 травня.

У них взяли участь лідер списку Європейської народної партії і голова відповідної найбільшої фракції Європарламенту німець Манфред Вебер, перший заступник голови Єврокомісії нідерландець Франс Тіммерманс від "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів", член Єврокомісії з конкуренції датчанка Маргрете Вестагер від "Альянсу лібералів і демократів за Європу", кандидат від Європейських консерваторів і реформістів чех Ян Захраділ, співголова фракції Європарламенту від "зелених" німкеня Ска Келлер і представник "Європейських об'єднаних лівих" бельгієць іспанського походження, колишній профспілковий лідер Ніко Куе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори до Європарламенту дають можливість ЄС продовжити підтримку України, - Гройсман

Водночас, на думку джерел в інститутах ЄС, у Європейської ради достатньо повноважень, щоб висунути і настояти на кандидатурі, яка досі не оголошувалася як претендент.