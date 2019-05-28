60% виборців України - жінки, - Петренко закликав ВР підтримати законопроект про 30% виборчу квоту для жінок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Мін'юсту Павло Петренко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Гендерні квоти на виборах – це більше, ніж про розподіл місць у парламенті. Це про рівність прав та можливостей жінок та чоловіків.



Ми можемо пишатись, що у нинішньому скликанні Верховної Ради найвищий відсоток жінок за всю історію незалежності – 11,5%. Тим не менше, середній показник у світі – 23%. У скандинавських країнах, які традиційно очолюють рейтинги рівня життя у світі, – 40% і більше. Нам точно є, куди зростати", - написав він.

За його словами, 52% населення України – жінки, 60% виборців - теж жінки: "Вони заслуговують більш широкого представництва на виборних посадах".

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"Закликаю парламент підтримати Законопроект 1456 щодо 30% виборчої квоти для жінок.



Депутати VIII скликання Верховної Ради прийняли багато дійсно реформаторських законів. Впевнений, у народних обранців вистачить політичної волі зробити ще один крок назустріч прогресивним змінам та справедливості", - резюмував Петренко.