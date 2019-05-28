Запрошуються всі: команда Зеленського запустила "соціальний ліфт"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні команди Зеленського в Facebook.
"Соціальний ліфт відкрито! Прийшов час змін! Ми запускаємо beta-версію проекту LIFT: https://lift.net.ua/. Наша мета: цим проектом об’єднати кваліфікованих спеціалістів та інновації, забезпечити позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, до проекту може долучитися будь-хто: "Ми об'єднали кращі рекрутингові компанії і фахівців, які будуть ретельно стежити за процесом відбору".
На думку ініціаторів проекту, LIFT як інноваційна платформа допоможе:
- знайти вакансію, стати фахівцем і працювати на зміни країни;
- розповісти ідею, яка вирішить складні питання або буде корисною для країни;
- презентувати продукт, який принесе позитивні зміни на державному рівні.