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28.05.19 09:49

На окупований Донбас проїхала 21 вантажівка з хімреагентами для очищення води

На Донбасі через КПВВ "Новотроїцьке" на окуповану територію проїхав 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Швейцарії.

На окупований Донбас проїхала 21 вантажівка з хімреагентами для очищення води

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідував 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Для жителів Донбасу направлено хімічні реагенти для очистки води загальною масою 420 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за минулу добу, 27 травня, через КПВВ на Донбасі прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

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