На окупований Донбас проїхала 21 вантажівка з хімреагентами для очищення води

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідував 21 вантажний автомобіль з гуманітарною допомогою від Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Для жителів Донбасу направлено хімічні реагенти для очистки води загальною масою 420 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за минулу добу, 27 травня, через КПВВ на Донбасі прослідувало 37,6 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продуктові набори, будівельні та сільськогосподарські матеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 295 т гумдопомоги, - Держприкордонслужба