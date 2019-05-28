Американський сенатор-республіканець Ленкфорд прибув в Україну для проведення консультацій щодо звільнення українських військовополонених моряків

Ленкфорд взяв участь у спільному брифінгу з представниками парламенту і місцевих властей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це виключно важлива частина Україна, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця усіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають на повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо на їхнє швидке повернення. Ми продовжуємо співпрацю із Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри й економічного співробітництва", – заявив сенатор.

В Одесі сенатор планує взяти участь в обговоренні дорожньої карти з повернення моряків, зустрітися із командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком, начальником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-лейтенантом Сергієм Косіком і представниками Національної поліції.

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Після консультацій в Одесі Ленкфорд полетить до Києва для подальшого обговорення питання, пише "Думська".

Ленкфорд – республіканець зі штату Оклахома. З 2016 року політик входить до сенатського комітету з розвідки. У листопаді 2017 року він вже відвідував Україну – провів День ветеранів із бійцями 45-ї бригади Національної гвардії Оклахоми, яка тоді перебувала в Україні.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.