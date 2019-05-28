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28.05.19 10:07

Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП

У Солом'янському райсуді м.Києва 27 травня за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про обвинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в недостовірному декларуванні.

Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

27 травня 2019 року  в Солом'янському районному суді. Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про звинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Так, на засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок і обсяг дослідження доказів.

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Наступне засідання заплановане на 23 серпня 2019 р.

Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується в тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, навмисне вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень і 8 млн гривень відповідно.

Омеляну оголошено обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування, - САП 01

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